BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

BEYOĞLU'nda park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Bostan Mahallesi, Küçükodalar Sokak'ta park halindeki 34 Bp 9242 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı alevler kısa sürede otomobili sardı. Alevler soktaki elektirk kablolarını da tutuşturdu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobilin bir arkadaşlarına ait olduğunu söyleyen mahalle sakini "Ben evden çıktım, yangını gördüm, arkadaşlarla müdahale ettik. İtfaiye gelinceye kadar biz söndürmüştük zaten araba sahibini tanıyoruz ortalıkta yok" dedi.

Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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