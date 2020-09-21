Beyoğlu'nda kırmızı ışıkta jonglör gösterisi
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Beyoğlu'nda kırmızı ışıkta jonglör gösterisi

BEYOĞLU'nda Kolombiyalı jonglörün trafik ışıklarında yaptığı gösteri vatandaşların ilgi odağı oldu.

Beyoğlu'nda kırmızı ışıkta jonglör gösterisi
21.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:31

BEYOĞLU'nda Kolombiyalı jonglörün trafik ışıklarında yaptığı gösteri vatandaşların ilgi odağı oldu. Kırmızı ışığın yanmasıyla tek tekerlekli bisikletine atlayan jonglörün sürücülere yaptığı gösteri kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan renkli görüntüler Beyoğlu, Dolapdere Caddesi'nde çekildi. Kırmızı ışığı yandığı sırada Kolombiyalı olduğu öğrenilen Alfonso Escobar isimli jonglör tek tekerlekli bisikletiyle yeşil ışığı bekleyen sürücülere keyifli anlar yaşattı. Araçlar için kırmızı ışığın yanmasıyla bisikletine atlayan jonglör, elindeki labut ve toplarla gösterisine imza attı. Karşılarında jonglörün ilginç şovunu gören vatandaşlarda cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Trafik ışıklarında mendil satan çocuklarında jonglörün gösterisini büyük bir ilgiyle izlediği görüldü.

Yaptığı gösteriyle vatandaşların ilgi odağı olan Kolombiyalı Alfonso Escobar, "İnsanlar yaptığım şovu seviyor. Özellikle çocuklar merakla takip ediyor. Kimi para veriyor kimi teşekkür ediyor. Zaman zaman polislerle problem yaşıyoruz ama çok problem değil. İnsanları mutlu etmek daha önemli" ifadelerini kullandı. Kolombiyalı jonglörün gittiği her ülkede masraflarını çıkarmak için benzer gösteriler yaparak dünyayı gezdiği öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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