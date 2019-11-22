Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın
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Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın

Beyoğlu'nda, kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda yangın çıktı.

22.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:04
Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın

'nda, kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda yangın çıktı. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onur Sokak'ta 22.15 sıralarında çıktı. Sokakta kağıt toplayan kişilerce kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın
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