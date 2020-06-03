Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı

BEYOĞLU'NDA, babalarından kalan dairelerin satışı konusunda iki kardeş arasında çıkan tartışmada Erkan B., ağabeyi Ercan B.'yi tabancayla ayağından vurdu.

03.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:24
BEYOĞLU'NDA, babalarından kalan dairelerin satışı konusunda iki kardeş arasında çıkan tartışmada Erkan B., ağabeyi Ercan B.'yi tabancayla ayağından vurdu.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. Kendilerine ait 3 katlı binada altlı üstlü oturan Ercan B. ile kardeşi Erkan B. arasında, bir süre önce babalarından kalma dairelerin satışı konusunda anlaşmazlık çıktı. Aynı binanın giriş ve 1'inci katındaki dairelerin satışıyla ilgili tartışmaya bugün de devam eden kardeşlerden Erkan B., ağabeyini öldürmekle tehdit ettikten sonra dışarı çıktı.

Birkaç saat sonra geri dönen Erkan B., konuşmak istediğini söyleyerek ağabeyinin oturduğu daireye gitti. İki kardeş konuşurken, aralarında tekrar tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan B., yanında getirdiği tabancayla ağabeyi Ercan B.'yi ayağından vurdu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan B., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kardeşi Erkan B. polis tarafından gözaltına alındı.

 


- İstanbul
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız Haber
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Haber
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mehmet Çetin Meral Akşener Hasan Polatkan Mustafa Destici
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 10:25:03. #1.14#
title