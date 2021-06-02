Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı

Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken binada mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.