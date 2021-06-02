Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken binada mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Yangından ilk görüntüler:
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım