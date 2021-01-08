BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS DENETİMİ; 13 KİŞİYE CEZA YAZILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS DENETİMİ; 13 KİŞİYE CEZA YAZILDI

08.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:44
BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS DENETİMİ; 13 KİŞİYE CEZA YAZILDI

BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanında bulunan 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza tutanağı düzenledi, iş yeri mühürlendi.

BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanında bulunan 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza tutanağı düzenledi, iş yeri mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'nde koronavirüs denetimleri kapsamında bir iş yerinin 6'ncı katında bulunan işletmenin açık olduğunu belirledi. Buraya giren ekipler, müzik yayını yapıldığını ve içeride sosyal mesafe kuralına da uyulmadan oturulduğunu tespit ederek, 13 kişiye toplam  45 bin 97  lira ceza tutanağı düzenledi. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Görüntü dökümü: Baskından görüntüler


- İstanbul
BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS DENETİMİ; 13 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk İlker Başbuğ Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Fatih Terim Ömer Bayram Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS DENETİMİ; 13 KİŞİYE CEZA YAZILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 13:45:04. #1.14#
title