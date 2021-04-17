BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI
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BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına yapılan baskında, 8 kişiye 27 bin lira para cezası kesildi.

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Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

Beyoğlu'nda kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına yapılan baskında, 8 kişiye 27 bin lira para cezası kesildi. Eğlence mekanı mühürlendi.

Beyoğlu, Asmalı Mescit Mahallesi'nde polis ekipleri dün akşam denetim yaptı. Açık olan eğlence mekanına baskın yapan ekipler 8 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için toplam 27 bin 752 lira para cezası kesti. İşyeri Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI
BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI
BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI
BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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