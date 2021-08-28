Beyoğlu'nda dar sokaklar ve uygunsuz parklar nedeniyle yangına gecikmeli müdahale

Murat DELİKLİTAŞ / BEYOĞLU'nda bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ/ BEYOĞLU'nda bir restoranın bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve uygunsuz park eden araçlar nedeniyle yangına müdahalede gecikti.

Yangın, Atif Yılmaz Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında saat 11.00 sıralarından çıktı. Bacanın alev almasıyla caddeyi yoğun duman kapladı. Dumanları gören çevredekiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri, yangının olduğu caddenin dar olması ve uygunsuz park edilen motosikletler nedeniyle dönmekte zorlandı. İtfaiye araçları güçlükle sokağa girerek yangına müdahale edebildi. Merdiven aracının da yardımı ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş