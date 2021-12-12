Beyoğlu'nda bir grup, Kovid-19 kapsamındaki seyahat kısıtlamalarını protesto etti - Haberler
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Beyoğlu'nda bir grup, Kovid-19 kapsamındaki seyahat kısıtlamalarını protesto etti

Beyoğlu'nda bir grup, Kovid-19 kapsamındaki seyahat kısıtlamalarını protesto etti
AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda toplanan bir grup, seyahatlerde istenen PCR testi ve HES kodu uygulamalarına, deve ve eşekle eylem yaparak tepki gösterdi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda toplanan bir grup, seyahatlerde istenen PCR testi ve Hes Kodu uygulamalarına, deve ve eşekle eylem yaparak tepki gösterdi.

Kovid-19 aşısına karşı olduğunu belirten grup üyeleri, Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

Dövizlerle ve sloganlarla İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyen grup, polis tarafından Tarlabaşı'na yönlendirildi.

Burada açıklama yapan grup üyeleri, seyahatlerde istenen PCR testi ve HES kodu gibi uygulamalara ve kısıtlamalara tepki göstererek, deve ve eşekli eylem yaptı.

Beyoğlu'nda deve ve eşek ile PCR protestosu

Beyoğlu'nda deve ve eşek ile PCR protestosu

AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri

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