Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu

Beyoğlu Hacımimi mahallesi Hisar Yanı sokakta saat 14.00'da meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Selahattin Kanat'dan (60) komşuları bir süre haber alamadı. Kanat'ı merak eden komşuları açık camdan içeri girip kapıyı açtıklarında adamı asılı olarak gördü.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Bunun üzerine komşular, yakınlarına ve polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kanat'ın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı