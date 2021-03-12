Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu
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Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu

12.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:13

İstanbul Beyoğlu'nda yalnız yaşayan yaşlı adamdan haber alamayan komşuları, açık camdan eve girdiklerinde adamı asılı halde buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Beyoğlu Hacımimi mahallesi Hisar Yanı sokakta saat 14.00'da meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Selahattin Kanat'dan (60) komşuları bir süre haber alamadı. Kanat'ı merak eden komşuları açık camdan içeri girip kapıyı açtıklarında adamı asılı olarak gördü.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Bunun üzerine komşular, yakınlarına ve polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kanat'ın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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