Beyoğlu'nda bazı caddeler yaya geçişlerine kapatıldı
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Kızılay Meydanı, Fatih Sultan, Zincirlikuyu, Beyoğlu, Güncel

Beyoğlu'nda bazı caddeler yaya geçişlerine kapatıldı

Beyoğlu Kaymakamlığı Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerinin giriş çıkışları, 09.00-21.00 saatleri arasında 14 gün boyunca sınırlandırdı.

14.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:47
Beyoğlu'nda bazı caddeler yaya geçişlerine kapatıldı

Beyoğlu Kaymakamlığı Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerinin giriş çıkışları, 09.00-21.00 saatleri arasında 14 gün boyunca sınırlandırdı. Caddelerin girişine bariyerler konularak önlem alınırken giriş çıkışları sınırlandırılan caddeler drone ile görüntülendi.

Beyoğlu Kaymakamlığı, Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09: 00 - 21: 00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş çıkışlara kapattı. Kaymakamlığın kararının ardından caddelerin girişine zabıta ekipleri tarafından bariyerler konuldu. Vatandaşlara konulan yasak konusunda anonslarda bulunan zabıta ekipleri alınan karar gereği işi olanlar dışında kimsenin caddelere girişine izin vermedi.

Yaya trafiğine kapatılan caddeler drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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