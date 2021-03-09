BEYOĞLU'NDA 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ YÜKSEKTEN

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Ali Çağlar TIMBEK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Gazeteci Levent Gültekin Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saat 19.30'da yaklaşık 20 kişinin Gültekin'e tekmelerle saldırdığı öğrenildi. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Canlı yayındaki Levent Gültekin'in program sonrası ifadesine başvurulacağı belirtildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun tekmelerle Gültekin'e saldırdığı görülüyor. Gültekin'in aldığı darbeler sonucu yere düştüğü kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı