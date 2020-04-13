Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor İstanbul Beyoğlu'nda Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerine yarından itibaren 19.00-21.00 saatleri arasında 14 gün boyunca giriş çıkışlar sınırlandırılacak.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 - 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş çıkışlara kapatıldı. Kaymakmlığa bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğünün aldığı kararın belgesi Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Twitter adresinden paylaşıldı.

14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Kaymakamlığın Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Koranavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 - 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır." ifadeleri yer aldı.