Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

30.11.2019 00:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:32

Beyoğlu'nda bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması nedeniyle panik yaşanırken, sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: DHA