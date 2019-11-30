Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Dumanların binayı sarması nedeniyle panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
30.11.2019 00:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:32
Beyoğlu'nda bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması nedeniyle panik yaşanırken, sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor