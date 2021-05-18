Beynelmilel ne demek? Beynelmilel anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Beynelmilel, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Beynelmilel ne demek? Beynelmilel anlamı ne? İşte, Beynelmilel kelimesin anlamı!