Beynelmilel ne demek? Beynelmilel anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Beynelmilel, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Beynelmilel ne demek? Beynelmilel anlamı ne? İşte, Beynelmilel kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Beynelmilel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Beynelmilel anlamı ne? Beynelmilel ne demek?
BEYNELMİLEL NE DEMEK?
Beynelmilel:
sıfat, eskimiş, Arapça beyn + milel
Uluslararası:
"Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız." - Orhan Seyfi Orhon