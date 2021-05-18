Beynelmilel filmi oyuncuları kim? Beynelmilel konusu, oyuncuları ve Beynelmilel özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beynelmilel filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beynelmilel konusu, özeti ve Beynelmilel oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beynelmilel filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Beynelmilel filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beynelmilel filmini izleyecek olanların merak ettiği Beynelmilel konusu nedir, Beynelmilel oyuncuları kimler ve Beynelmilel özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEYNELMİLEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri Adana'da yapılan filmin öyküsü 1982 yılında Güney'de geçiyor. Askeri yönetim şartlarına uyum sağlamaya çalışan kasaba halkı ve ayakta durmaya çalışan bir müzik grubunun hikâyesi. Hikâyenin ana karakterleri müzisyen bir baba Abuzer ile üniversiteye hazırlanan kızı Gülendam.

BEYNELMİLEL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sırrı Süreyya Önder, Muharrem Gülmez

Oyuncular: Özgü Namal, Cezmi Baskın, Nazmi Kırık, Umut Kurt, Meral Okay

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2006 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2006 Cuma

Senaryo: Sırrı Süreyya Önder