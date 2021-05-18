Beynelmilel filmi oyuncuları kim? Beynelmilel konusu, oyuncuları ve Beynelmilel özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beynelmilel filmi oyuncuları kim? Beynelmilel konusu, oyuncuları ve Beynelmilel özeti!

Beynelmilel filmi oyuncuları kim? Beynelmilel konusu, oyuncuları ve Beynelmilel özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beynelmilel filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beynelmilel konusu, özeti ve Beynelmilel oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beynelmilel filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Beynelmilel filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beynelmilel filmini izleyecek olanların merak ettiği Beynelmilel konusu nedir, Beynelmilel oyuncuları kimler ve Beynelmilel özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEYNELMİLEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri Adana'da yapılan filmin öyküsü 1982 yılında Güney'de geçiyor. Askeri yönetim şartlarına uyum sağlamaya çalışan kasaba halkı ve ayakta durmaya çalışan bir müzik grubunun hikâyesi. Hikâyenin ana karakterleri müzisyen bir baba Abuzer ile üniversiteye hazırlanan kızı Gülendam.

BEYNELMİLEL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sırrı Süreyya Önder, Muharrem Gülmez

Oyuncular: Özgü Namal, Cezmi Baskın, Nazmi Kırık, Umut Kurt, Meral Okay

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2006 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2006 Cuma

Senaryo: Sırrı Süreyya Önder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beynelmilel filmi oyuncuları kim? Beynelmilel konusu, oyuncuları ve Beynelmilel özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:28:46. #1.13#

title