Beymen Özel Dikim Günleri başlıyor
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Beymen Özel Dikim Günleri başlıyor

Dünyaca ünlü markaları moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen, kişiselleştirilmiş stili tercih edenler için 17 Şubat-4 Nisan tarihleri arasında düzenlediği Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri düzenlediğini duyurdu.

11.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:20
Beymen Özel Dikim Günleri başlıyor

Dünyaca ünlü markaları moda tutkunlarıyla buluşturan , kişiselleştirilmiş stili tercih edenler için 17 Şubat-4 Nisan tarihleri arasında düzenlediği Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri düzenlediğini duyurdu.


Dünyaca ünlü terzilik markaları Kiton, , Santoni, Corneliani, Bontoni'nin yanı sıra Beymen Collection terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'de gerçekleşecek. Bu özel hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak.


Özellikle kişiselleştirilmiş dokunuşları tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edilecek.


Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri şöyle;


İstanbul


13 Şubat Perşembe Kiton - Beymen İstinyePark


13 Şubat Perşembe Kiton - Beymen Zorlu


20 Şubat Perşembe Zegna - Beymen Zorlu


29 Şubat Cumartesi Santoni- Beymen İstinyePark


7 Mart Cumartesi Beymen - Beymen Zorlu


8 Mart Pazar Beymen - Beymen Suadiye


12 Mart Perşembe Corneliani - Beymen Suadiye


14 Mart Cumartesi Bontoni - Beymen İstinyePark


17 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Metropol


18 Mart Çarşamba Beymen Collection - Beymen Nişantaşı


20 Mart Cuma Beymen Collection - Beymen Aqua Florya


21 Mart Cumartesi Beymen Collection - Beymen İstinyePark


4 Nisan Cumartesi Beymen Collection - Beymen Akasya


İzmir


9 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Konak Pier


10 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Hılltown İzmir


11 Mart Çarşamba Corneliani - Beymen Konak Pier


Ankara


12 Şubat Çarşamba Kiton - Beymen Kavaklıdere


17 Şubat Pazartesi Zegna - Beymen Kavaklıdere


18 Şubat Salı Zegna - Beymen Kavaklıdere


18 Şubat Salı Zegna - Beymen Armada


28 Şubat Cuma Santoni - Beymen Armada


23 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Kavaklıdere


24 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Armada


30 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Panora


Adana


19 Şubat Çarşamba Zegna - Beymen Adana


4 Mart Çarşamba Beymen - Beymen Adana


Bursa


1 Nisan Çarşamba Beymen Collection - Beymen Bursa


Mersin


19 Şubat Çarşamba Zegna - Beymen Mersin


5 Mart Perşembe Beymen - Beymen Mersin - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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