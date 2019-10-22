Beymen Club ve TEMA Vakfı'ndan "doğa dostu" bez çanta

22.10.2019 10:20

Beymen Club ve TEMA Vakfı, 2019 sonbahar-kış sezonunda özel bir iş birliğine giderek Beymen Club Doğa Dostu Bez Çanta projesini hayata geçirdi.



Beymen Club ve TEMA Vakfı ortak açıklamasına göre, şirket ve vakıf arasındaki iş birliği kapsamında "Doğa Dostu Bez Çanta" projesi gerçekleştirildi.



Doğayı tasarımlarının merkezine taşıyan Beymen Club tasarım ekibi tarafından, ekosisteme büyük zarar veren plastik poşet kullanımını azaltmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hazırlanan özel tasarım bez çantalar, Beymen Club'larda 69 TL'den satışa sunuluyor.



Doğayla özdeşleşen yeşil renk ile işlenmiş markanın ikonik kaz logosu nakışlarla zenginleşen Beymen Club doğa dostu bez çantaların satışından elde edilecek gelir, daha yeşil bir gelecek için TEMA Vakfı'na bağışlanacak.

Kaynak: AA