BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKUPLU KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKUPLU KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI

13.01.2021 13:30 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:57
BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKUPLU KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazar Yeri ve Kreş Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.

İSTANBUL  Büyükşehir Belediye (İBB)  Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazar Yeri ve Kreş Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.  Tören Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra  Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve arsa bağışçısı Çuhadaroğlu ailesini temsilen Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Yakuplu'nun kendisi için özel bir yer olduğunu vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yapmaya başladığı 2009'dan itibaren mahalleye özel önem verdiğini söyledi. Yakuplu'nun tam bir Türkiye karması olduğunu anlatan İmamoğlu, "Bugün, İstanbul'un ya da ülkemizin neresinde, nasıl davranıyorsam, o davranışlarımızın temelinde, ta 11-12 sene önce burada yaşadığımız ilişkiler var. Hiç değişmedi, değişmeyecek de. Herkese aynı gözle bakıyoruz." dedi.

TESİSE "FATİH SULTAN MEHMET" ADININ VERİLMESİNİ ÖNERDİ

"Burayı da tasarlarken, aslında arazi 2 parçaydı " diyen İmamoğlu, projenin onay aşamasında yaşanan zorlukları anlattı ve  "Günün sonunda burası, güzel bir kültür merkezine dönüşüyor." diye konuştu.  

Merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden İmamoğlu, tesise İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in adının verilmesi önerisinde bulundu. Projenin temeli  İmamoğlu, Çalık ve Çuhadaroğlu butonlara basmasıyla atıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKUPLU KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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