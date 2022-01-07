Beylikdüzü'nde tır, park halindeki başka bir tıra çarptı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir tırın, park halindeki başka bir tıra çarparak alev aldığı kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Ambarlı liman yolu üzerinde ilerleyen bir tır, kontrolden çıkarak, park halindeki 34 GV 0116 plakalı başka bir tıra çarptı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Sürücünün çıkarılmasından bir süre sonra tırdan alevler yükseldi. Bu sırada küçük patlamalar da yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tırdaki yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı durduruldu. Yan yolda ise tek şeritten geçişlere izin verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.