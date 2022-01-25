Beylikdüzü E-5'te trafik durma noktasına geldi - Haberler
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Beylikdüzü E-5'te trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü E-5'te trafik durma noktasına geldi Beylikdüzü E-5'te kar trafiğinde son durum havadan görüntülendi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü E-5'te trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5'te kar trafiğinde son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Beylikdüzü'nde kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu ulaşıma kapandı. Beylikdüzü

E-5'te trafik gece de devam etti. Drone ile havadan çekilen görüntülerde birçok aracın yol kenarında terk edildiği ve trafiğin yoğun olduğu görüldü.

Beylikdüzü E-5'te trafik durma noktasına geldi

Beylikdüzü E-5'te trafik durma noktasına geldi

Beylikdüzü E-5'te trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Son Dakika Haberleri

Beylikdüzü, İstanbul, kar, E 5, 3. Sayfa, Haber

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