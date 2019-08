Beylerbeyi Sanat'ta "Doğu Rüzgarı" konseri

Mısırlı ünlü piyanist ve bestekar Muhammed Kadri Süleyman'ın özel besteleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Bigbang Orkestra'nın performans sergilediği "Doğu Rüzgarı" konseri, Beylerbeyi Sanat Merkezinde bulunan Beylerbeyi Sahne'de gerçekleştirildi.

Orkestranın şefi Gökhan Faruk Ünal, konserin başında katılımın yoğunluğundan dolayı hissettikleri mutluluğu ifade ederek, "Bizim hissettiğimiz, güzel duyguları, mutluluğu, neşeyi, bazen hüznü sizinle birlikte hissedeceğiz. Bu bizim için çok kıymetli. Tarif edilemez derecede güzel hisler yaşıyoruz ve bunu tek başımıza yaşamamız bizim için bencillik." diye konuştu.

Ünal'ın arkadaşları ve öğrencileriyle oluşturduğu, gönüllü faaliyet gösteren bir orkestra olan Bigbang Orkestra konserinde, yaylı ve nefesli çalgıların yanı sıra ritim ve piyano yer aldı.

Geniş bir repertuvara sahip olan topluluk, "Doğu Rüzgarı" konserinde piyanist ve bestekar Mısırlı Muhammed Kadri Süleyman'ın "Luxor", "Seni Seviyorum", "Winter Of Istanbul", "The Egyptian Samba", "Reaching The Dream", "Streets Of Cairo", "Honesty Moment", "Excitement", "Conga" ve "Rondo" bestelerini icra etti.

Kaynak: AA