Son dakika haberleri! Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
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Son dakika haberleri! Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

06.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:29

Son dakika haberine göre - Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atıldığı iddia edilen 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atıldığı iddia edilen 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, yavru köpeklere süt vererek karınlarını doyurdu.

Beykoz'da akşam saatlerinde Çavuşbaşı Mahallesinde yaklaşık 1,5 metre derinliğinde, yeraltı çöp konteynerindeki yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri el kepçelerini kullanarak 7 adet yavru köpeği yeraltı çöp konteynerinden kurtardı. Yavru köpeklere bir müddet seven itfaiye ekipleri acıkan yavru köpeklerine süt verdi. Kurtarılan yavru köpekler görevliler tarafından koruma altına alındı.

Son dakika haberleri! Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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