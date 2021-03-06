Son dakika haberleri! Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

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Son dakika haberine göre - Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atıldığı iddia edilen 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.