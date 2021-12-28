Beykoz'da küçükbaş hayvanlarının köpek saldırısıyla ölmesine isyan etti
BEYKOZ'daki çiftliğinde hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Süleyman Yeşilyurt, otlanmaları için ormana götürdüğü küçükbaş hayvanlarından son bir ay içerisinde 9 tanesinin başıboş köpekler tarafından uğradıkları saldırı sonucu öldüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
BEYKOZ'daki çiftliğinde hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Süleyman Yeşilyurt, otlanmaları için ormana götürdüğü küçükbaş hayvanlarından son bir ay içerisinde 9 tanesinin başıboş köpekler tarafından uğradıkları saldırı sonucu öldüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Yeşilyurt, "Bu köpeklerin yaşama hakları var da bu hayvanların yaşama hakkı yok mu. Bu hayvanların karınlarında 2-3 tane yavru var. Yazık değil mi, günah değil mi. Bizim bu mağduriyetimizi kim karşılayacak" dedi.
Beykoz Dereseki'de yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftlikte hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Süleyman Yeşilyurt, bir süredir hayvanlarının ormanlık alanda otladığı sırada başıboş gezen köpekler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Son bir ay içinde 9 tane küçükbaş hayvanını köpeklerin saldırısıyla öldüğünü belirten Yeşilyurt, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle hayvanlarını otlatmaya çıkaramadığını söyleyen Yeşilyurt, yaralanan hayvanlarının tedavisini ise ahırda sürdürüyor."BU HAYVANLARIN KARINLARINDA 2-3 TANE YAVRU VAR"Süleyman Yeşilyurt, "30 yıldır bu bölgede hayvancılıkla uğraşıyorum. Devlete kayıtlı hayvancılık yapıyorum. Bizim hayvanlarımız bu bölgede sürekli köpekle tarafından paramparça ediliyor. Bu ayın içinde en az 10 kez müracaatım var. Ne gelen oldu ne de ilgilenen oldu. Sadece geliyorlar, 'Süleyman bey, 5 bin bilmem kaç sayılı kanuna göre biz bu hayvanları buradan alamıyoruz' diyorlar. Bu köpeklerin yaşama hakları var da bu hayvanların yaşama hakkı yok mu. Bu hayvanların karınlarında 2-3 tane yavru var. Yazık değil mi günah değil mi. Bizim bu mağduriyetimizi kim karşılayacak. Benim her ay 5-10 tane hayvanım gidiyor bu bölgede. Yıllardan beri bu şekilde devam ediyor" dedi. "Bunalmaktan sesim de kesildi konuşamıyorum" diyen Yeşilyurt, "Allah aşkına yetkilileri göreve davet ediyorum. Bu köpekleri buradan toplayın ne olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Hemşerim, bu hayvanlara neden sahip çıkmıyorsunuz? Allah rızası için bu hayvanları toplayın alın. Yeter artık, biz daha dayanamıyoruz" diye konuştu."HAYVANLAR 5 GÜN AÇ. NE YAPSIN HAYVANLAR MECBUR SALDIRACAK"Konuşmasına devam eden Yeşilyurt, "En az 10-20 tane şurada köpek var. Bayanlar haftada 2 gün bunlara yemek getiriyor, hayvanlar 5 gün aç. Ne yapsın hayvanlar mecbur saldıracak. Bir ay sonra bu doğuracaktı. Bölgede keçi sütü işi yapıyoruz. Bunlarla biz gençleri yetiştiriyoruz. Kanser hastalarına şifa veriyoruz. Bir sürü kanser hastası müşterimizi bunlarla tedavi ettik. Yazık değil mi hayvanlara ne olursunuz bize yardımcı olun" şeklinde konuştu.