Beykoz'da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Beykoz'da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Beykoz'da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı.

Beykoz'da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı.

Beykoz'da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı. Otobüsün önünde sürüklediği otomobil, bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Yaralananların olduğu kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Halk Otobüsü, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

title