Beykoz'da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beykoz'da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı.
Beykoz'da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı. Otobüsün önünde sürüklediği otomobil, bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Yaralananların olduğu kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa