Beykoz'da iş yeri sahibinin oğlu kiracıyı bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL (DHA) - Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Beykoz'da iddiaya göre dükkanın boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin oğlu, çıkan tartışmada kiracı ile yeğenini ve bir çalışanı defalarca bıçakladı. Kiracı Mahmut Sami Evci hayatını kaybederken, saldırgan polisin takibinin ardından yakalandı.

KİRACI ÖLDÜ

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede ortaklaşa çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Beykoz Asayiş Büro ile Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, takip sonucu şüpheli Salim Emre H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli sorguya alındı.