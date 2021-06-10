Beykoz'da "Hoş Geldin Bebek Ormanı" kuruldu

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi işbirliğiyle yeni nesillere ağaç ve orman sevgisi aşılamak amacıyla kurulan ormanda ilçedeki gençlerle birlikte 250 göknar ve doğaselvisi fidanı dikildi.

Poyrazköy'deki ormanın açılışına katılan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz Kent Konseyi Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu ilçenin geleceğine armağan olan proje kapsamında yeni doğan bebekler adına fidan dikti.

Bebekler adına dikilen her fidana, isim künyeleri takıldı ve ardından can suyu verildi.

Başkan Murat Aydın: "Beykoz'da Doğan Her Bebeğin Dikili Ağacı Olacak"

Proje hakkında bilgi veren Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Beykoz Belediyesi olarak bugüne kadar ilçemizde her yeni doğan bebeği,içinde temel bakım malzemeleri olan "Hoş Geldin Bebek" paketiyle karşılıyorduk. Başlattığımız bu projeyle artık ilçemizde dünyaya gelen her bebeğin dikili bir ağacı olacak. Fidan dikimi yapıldıktan sonra yer ve sayı numarasının yer aldığı sertifikaları bakım paketleriyle birlikte ailelere teslim edeceğiz, ilçemize hayırlı, uğurlu olsun"dedi.

Kent Konseyi Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu: "Yeni Nesiller Ağaç Sevgisiyle Yetişecek"

Öncüsü oldukları "Hoş Geldin Bebek Ormanı" Projesi'yle ilçenin zengin yeşil dokusu ve orman varlığının korunmasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Beykoz Kent Konseyi Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu yeni nesillerin ağaç sevgisiyle yetişeceğini söyledi.

Ormanın açılışında fidan diken gençlerin adları da kendi ağaçlarına verildi ve günün anısına katılım sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: Bültenler