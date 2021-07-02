BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYKOZ'da engellileri sopayla döven ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli Oğuzhan A. yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

BEYKOZ'da engellileri sopayla döven ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli Oğuzhan A. yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyordu.

Beykoz Engelliler Derneği'nin lobisinde oturan dernek başkanı Hasan Polat21 Haziran'da sopayla darbettiği iddia edilen şüpheli Oğuzhan A. gözaltına alınıp 24 Haziran'da hakimliğe sevk edildi. Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Oğuzhan A. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Karar üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Paşabahçe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Paşabahçe Polis Merkezi'ne getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar adliyeye sevk edildi.

BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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