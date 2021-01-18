Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
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Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti

18.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:10
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti

BEYKOZ'da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

BEYKOZ'da  etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken, ekipler yolda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Beykoz Kavacık Atatürk Caddesi'nde rampadan aşağıya inen sürücüler buzlanma nedeniyle güçlük yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken sürücüler zorlukla durabildi. Araçlar yavaş yavaş ilerlerlerken, caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Caddede küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.


- İstanbul
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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