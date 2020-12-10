Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı şüphelisi serbest bırakıldı
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Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı şüphelisi serbest bırakıldı

10.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:36
Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı şüphelisi serbest bırakıldı

BEYKOZ'da bankaların ATM cihazlarına elindeki çekiçle zarar veren ve yakalanarak Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

BEYKOZ'da  bankaların ATM cihazlarına elindeki çekiçle zarar veren ve yakalanarak Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki ATM cihazlarına zarar verildiği ihbarını alan polis konuyla ilgili çalışma başlatmış ve  şüphelinin O.K. olduğunu belirlemişti. Polisin yaptığı çalışma sonrası yakalanan O.K,  tedavisi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.  Şüphelinin  geçen yıl aralık ayında savcılık talimatıyla polis tarafından yine bu hastaneye götürüldüğü ve tedavi edildiği belirlendi.  İki özel bankanın güvenlik yetkililerinin, ATM'lere zarar verildiğini belirterek şikayetçi olduğu O.K'nin sabıka kaydının olmadığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.


- İstanbul
Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı şüphelisi serbest bırakıldı
Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı şüphelisi serbest bırakıldı
Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı şüphelisi serbest bırakıldı
Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı şüphelisi serbest bırakıldı
Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı şüphelisi serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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