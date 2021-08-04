Beykoz'da 15 Temmuz gazisinin öldürülmesine ilişkin yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan'ın (41), bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan'ın (41), bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Orhan'ın hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiğini belirlediği 3 şüpheliden Y.A. (58) ve H.Ş.'yi (33) gözaltına aldı.

"Kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olan şüpheli Y.A., emniyetteki ifadesinde sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia etti.

Şüpheli H.Ş.'nin ise "kasten yaralama", "uyuşturucu madde kullanma", "tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Olay

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, 2 Ağustos'ta Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu