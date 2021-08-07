Beykent 2 Pazar yeri inşaatında sona gelindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beykent 2 Pazar yeri inşaatında sona gelindi

Beykent 2 Pazar yeri inşaatında sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziler Mahallesi'nde yapımı kısa süre önce başlatılan pazar yerinin inşaatı tamamlanma aşamasına getirildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziler Mahallesi'nde yapımı kısa süre önce başlatılan pazar yerinin inşaatı tamamlanma aşamasına getirildi. Mahalle sakinlerinin pazar ihtiyaçlarını karşılayacağı alan, önümüzdeki günlerde vatandaşın hizmetine sunulacak.

Şehitkamil Belediyesi, mahalle kültüründe çok önemli bir yere sahip olan pazar sayısına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Bugüne kadar birçok mahalleye kazandırılan pazar yerleri sayısına önümüzdeki günlerde bir yenisi eklenecek. Gaziler Mahallesi sınırları içerisine yapılan ve içerisinde 120 pazar tezgahı, zabıta kontrol odası, mescit bulunan Beykent 2 Pazar Yeri, kısa süre sonra vatandaşın kullanımına sunulacak.

"Gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapacaklar"

Pazar yerinin mahalle sakinlerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Gaziler Mahalle Muhtarı Zehranur Tahiroğlu Köşker, "Mahallemizde kısa süre önce yapımına başlanılan pazar yerimizin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor ve artık bitme aşamasına geldi. Vatandaşlarımız da yapılan bu hizmetten oldukça memnun. Pazar yerimizin gerek konumu açısından gerekse de işlevi açısından çok kullanışlı olacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız, pazar yerimizde haftada bir gün olmak üzere gönül rahatlığıyla gelip buradan alışverişlerini yapacaklar. Vatandaşlarımız da pazar yerimizin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ben buradan Şehitkamil Belediye Başkanımıza, taleplerimizi göz ardı etmeden yerine getirdiğini için ve bu modern pazar yerini mahallemize kavuşturduğu için teşekkür ediyorum. Pazar yerimizin de mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Beykent 2 Pazar yeri inşaatında sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Askeri kamuflajlı Afganlardan sonra bir operasyon daha! 40 adrese eş zamanlı baskında 196 göçmen yakalandı
Askeri kamuflajlı Afganlardan sonra bir operasyon daha! 40 adrese eş zamanlı baskında 196 göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Deniz Akkaya Ezgi Eyüboğlu Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beykent 2 Pazar yeri inşaatında sona gelindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 17:36:32. #1.14#

title