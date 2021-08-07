Beykent 2 Pazar yeri inşaatında sona gelindi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziler Mahallesi'nde yapımı kısa süre önce başlatılan pazar yerinin inşaatı tamamlanma aşamasına getirildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziler Mahallesi'nde yapımı kısa süre önce başlatılan pazar yerinin inşaatı tamamlanma aşamasına getirildi. Mahalle sakinlerinin pazar ihtiyaçlarını karşılayacağı alan, önümüzdeki günlerde vatandaşın hizmetine sunulacak.

Şehitkamil Belediyesi, mahalle kültüründe çok önemli bir yere sahip olan pazar sayısına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Bugüne kadar birçok mahalleye kazandırılan pazar yerleri sayısına önümüzdeki günlerde bir yenisi eklenecek. Gaziler Mahallesi sınırları içerisine yapılan ve içerisinde 120 pazar tezgahı, zabıta kontrol odası, mescit bulunan Beykent 2 Pazar Yeri, kısa süre sonra vatandaşın kullanımına sunulacak.

"Gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapacaklar"

Pazar yerinin mahalle sakinlerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Gaziler Mahalle Muhtarı Zehranur Tahiroğlu Köşker, "Mahallemizde kısa süre önce yapımına başlanılan pazar yerimizin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor ve artık bitme aşamasına geldi. Vatandaşlarımız da yapılan bu hizmetten oldukça memnun. Pazar yerimizin gerek konumu açısından gerekse de işlevi açısından çok kullanışlı olacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız, pazar yerimizde haftada bir gün olmak üzere gönül rahatlığıyla gelip buradan alışverişlerini yapacaklar. Vatandaşlarımız da pazar yerimizin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ben buradan Şehitkamil Belediye Başkanımıza, taleplerimizi göz ardı etmeden yerine getirdiğini için ve bu modern pazar yerini mahallemize kavuşturduğu için teşekkür ediyorum. Pazar yerimizin de mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı