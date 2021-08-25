Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan sinema oyuncusu Mesut Akusta'nın (57) sağlık durumu iyiye gidiyor.

ANKARA'da evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan sinema oyuncusu Mesut Akusta'nın (57) sağlık durumu iyiye gidiyor. Sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşan Akusta, "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.

Sinema ve dizi oyuncusu Mesut Akusta, 19 Ağustos'ta Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Burada tedavisi süren Akusta'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Akusta, sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşarak, "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.

'GERÇEKTEN DELİ'

Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta da sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak, "Gerçekten deli. İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası, yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin" ifadesini kullandı.


Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor - Haberler
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