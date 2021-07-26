Beyin felci geçiren Osman Öcalan bitkisel hayata girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyin felci geçiren Osman Öcalan bitkisel hayata girdi

Haberler.com - Haberler | Güncel

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, geçirdiği beyin felci sonrasında bitkisel hayata girdi. Tüm yetilerini kaybeden Osman Öcalan geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönmek istediğini belirtmişti.

Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu olan elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, felç geçirdi. Öcalan, yerel seçimler döneminde TRT'ye açıklama yapmasıyla gündem olmuştu.

BİTKİSEL HAYATA GİRDİ

Osman Öcalan'ın sağlık durumunu oğlu Welat Osman açıkladı. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen Osman Öcalan'ın beyin felcinin ardından bitkisel hayata girdiği öğrenildi. Oğul Öcalan, babasının hiçbir şeye tepki veremediğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİŞTİ

Irak Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan ve verdiği son röportajda Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen Osman Öcalan, "Oraya döndüğüm vakit siyasi çalışmalarıma başlayacağım, o zamana kadar da aktif siyasetin içinde yer almayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ANLATAN BİR KİTAP YAZIYORDU

Terör örgütü PKK ile ilgili bir kitap da yazdığını söyleyen Osman Öcalan, "Kendi penceremden gördüğüm PKK'nın gerçeklerini yazıyorum. İki bölümünü tamamladım ve bu kış bitirmeyi düşünüyorum. Kitabın ismi 'Kürt Trajedisinde Bir Sayfa" ifadelerini kullanmıştı.

Beyin felci geçiren Osman Öcalan bitkisel hayata girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Fatih Terim Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyin felci geçiren Osman Öcalan bitkisel hayata girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 09:07:07. #1.15#

title