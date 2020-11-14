Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan zorba gözaltına alındı
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Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan zorba gözaltına alındı

14.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:55

Kağıthane'de 7 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşanan olayda, 7 yıl önce 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü. 1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.

BEYİN AMELİYATI OLAN ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE

Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B'nin dövdüğü Enes Y'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞKENCENİN YARALARINI CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ

Yücel B'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

ZORBA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye getirildi.

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan zorba gözaltına alındı
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan zorba gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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