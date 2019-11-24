Beydağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Beydağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

24.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:34
Beydağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

'in ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi Nilüfer Sokak mevkisinde Ödemiş istikametinden Beydağ istikametine giden 35 ZOF 11 plakalı Tuncay Çakıcı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç şoförü Tuncay Çakıcı, Mustafa Çakıcı, Murat Çakıcı, Elif Nur Çakıcı ve Eren Aciş yaralandı.

Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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