Beydağ'da Can Dostlar Emin Ellerde
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Beydağ'da Can Dostlar Emin Ellerde

Beydağ'da Can Dostlar Emin Ellerde
Bültenler - Haberler | Güncel

Beydağ Belediyesi ilçe genelinde sokak hayvanlarına yönelik barınma ve beslenme alanları oluşturdu.

Beydağ Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek için ilçenin dört bir yanına düzenli olarak yiyecek ve su bırakılarak beslenme ihtiyaçları gideriliyor. Beslenme ihtiyaçlarının giderilmesiyle birlikte belediye bünyesindeki veteriner hekim tarafından hastalanan, yaralanan can dostların tedavileri yapılıyor.

Can dostlar için her alanda çalışmalar yürüten belediye, sokak hayvanları için barınma ve beslenme alanı oluşturdu.

"Tedaviler Yapılıyor"

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar konuyla ilgi yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Belediye bünyemizde istihdam etiğimiz bir veteriner hekim ve görevli personelimiz ile hayvanlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yine sokaklarda barınmak zorunda kalan sokak hayvanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için sokaklarımıza yiyecek ve su bırakmaya devam ediyoruz. Hastalanan can dostların tedavileri bünyemizde bulunan veteriner hekim tarafından sağlıklarına kavuşturuluyor.

Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sokak hayvanlarımız için gelen mama ve yemek desteğimiz azaldı. Bu zor günlerde her zaman bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür etmek isterim. Havaların da ısındığı bu günlerde sokak hayvanlarımızı unutmamalıyız. Beydağ Belediyesi olarak her zaman can dostlarımızın yanında olacağız. Yaşayan her canlının yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecek. Vatandaşlarımızdan da ricamız sokaktaki dostlarımızı unutmamaları. Sizler de evlerinizin önüne su ve yiyecek bırakarak destek olabilirsiniz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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