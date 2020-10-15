Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak
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Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak

15.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:30

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi. Yeni projesinden bahseden Öztürk, İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.

Baltalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk, karantina dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini anlatarak "Ben de evde yemek, ekmek yapanlardanım. Çok güzel yaprak sarmayı öğrendim. Yeteneklerimizi keşfetme anlamında etkili bir dönem oldu" diye konuştu.

"BİRÇOK PROGRAM İPTAL OLDU"

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılan Beyaz, yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İbrahim Büyükak'la yine şov tarzında bir program olacak" demişti. Ekranı özlediğini ifade eden şovmen, "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak

Kaynak: Hürriyet

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Haber Yorumları (2)
E-DEVLET: ACUN DUYURDU YA ZATEN MASTER CHEF TUTTU BU SENE YAPMAYACAZ DİYE. İYİ ARAŞTIRIN ÖYLE YAZIN
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Üzülmeyin canım oses yoksa komagene vardır... tamam lan tamam vurmayın kabul iğrenç ötesiydi
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