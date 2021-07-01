Beyazıt Öztürk'ten Çeşme'de sağlık çalışanlarına moral ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyazıt Öztürk'ten Çeşme'de sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Beyazıt Öztürk'ten Çeşme'de sağlık çalışanlarına moral ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tatilini İzmir'in Çeşme ilçesinde geçiren ünlü şovmen, oyuncu ve sunucu Beyazıt Öztürk, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, pandemi sürecinde yorgun düşen sağlık çalışanlarına moral desteği verdi.

Tatilini İzmir'in Çeşme ilçesinde geçiren ünlü şovmen, oyuncu ve sunucu Beyazıt Öztürk, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, pandemi sürecinde yorgun düşen sağlık çalışanlarına moral desteği verdi.

Ünlü şovmen, sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı ziyaret, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezi'nin sosyal medya sayfasından duyuruldu. Beyazıt Öztürk ile sağlık çalışanlarının çekildiği fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, "Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk kurumumuza yapmış olduğu ziyaret ile kurum çalışanlarımızı mutlu etmiştir. Covid-19 hastalık sürecinde yorgun düşen sağlık çalışanlarına, bu küçük ziyaretler büyük motivasyonlar oluşturmaktadır" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Kerem Kamışlı
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyazıt Öztürk'ten Çeşme'de sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 21:03:35. #1.14#

title