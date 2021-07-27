Beyazıt Öztürk: "Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin"
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Beyazıt Öztürk: "Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin"

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Haberler | Sağlık

Beyazıt Öztürk: "Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Beyazıt Öztürk: "Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin"

ANKARA - Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Beyazıt Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

"Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kamu spotunda Beyazıt Öztürk: "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" dedi.

Beyazıt Öztürk: 'Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin'
Beyazıt Öztürk: 'Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin'
Beyazıt Öztürk: 'Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin'
Beyazıt Öztürk: 'Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan

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Beyazıt Öztürk: "Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" - Haberler
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