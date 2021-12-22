Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi - Haberler
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Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karın yağmasıyla beyaz örtüye bürünen Beykoz'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaz renge bürünen Beykoz manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz'da da kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı, sokakları ve arabaların üzerlerini beyaza bürüdü. Beyaz kar manzarasına, yaprakları dökülen ağaçların görüntüsü eşlik etti. Beykoz'da karın yağmasıyla oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/ İHA)

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Karın yağmasıyla beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

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