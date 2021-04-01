Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! 1 Nisan Beyaz TV yayın akışı!
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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 1 NisanPerşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 1 Nisan kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
BEYAZ TV YAYIN AKIŞI
05:30Kuran-ı Kerim Cüz
06:15BarınakUlusal
07:45Beyaz Ana Haber [tekrar]
08:45Zengin Kız Fakir Oğlan
11:15Hayatta Her Şey Var - Canlı
13:15Söylemezsem Olmaz [canlı]
15:30Sakarya FıratUlusal
18:30Beyaz Ana Haber [canlı]
19:30Ölüme DoğruAksiyon
21:15Göster Gününü