Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! 1 Nisan Beyaz TV yayın akışı!
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Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! 1 Nisan Beyaz TV yayın akışı!

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Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! 1 Nisan Beyaz TV yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 1 NisanPerşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 1 Nisan kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

BEYAZ TV YAYIN AKIŞI

05:30Kuran-ı Kerim Cüz

06:15BarınakUlusal

07:45Beyaz Ana Haber [tekrar]

08:45Zengin Kız Fakir Oğlan

11:15Hayatta Her Şey Var - Canlı

13:15Söylemezsem Olmaz [canlı]

15:30Sakarya FıratUlusal

18:30Beyaz Ana Haber [canlı]

19:30Ölüme DoğruAksiyon

21:15Göster Gününü

Dilek Ulusan
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