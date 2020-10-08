Beyaz Show başlayacak mı? Beyaz Show ne zaman başlıyor? 2020 Beyaz Show başlama tarihi nedir? Beyaz Show bitti mi?

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Cuma geceleri Kanal D'de ekranlarında yer alan talk-show programıdır. Merakla beklenen Beyaz Show ne zaman başlayacak?

6 Aralık 1996 tarihinde Kanal D'de yayımlanlanmaya başlayan Beyaz Show uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Peki, Beyaz Show başlayacak mı? Beyaz Show tamamen bitti mi?

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Herkes Beyaz Show'un başlamasını beklerken talk-show sunucusu Beyazıt Öztürk konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. omedyen Beyazıt Öztürk ile oyuncu İbrahim Büyükak, bir dönem Reha Muhtar'ın sunduğu 'Pişti' programıyla bir araya geliyor.

BEYAZ SHOW BİTTİ Mİ?

Uzun süredir ekranlarda yer almayan ve bittiği konuşulan Beyaz Show için açıklama Beyazıt Öztürk'ten geldi. Yeni programa başlayacak olan başarılı sunucu Beyaz Show'un uzun süre ekranlarda yer almayacağının sinyallerini verdi.