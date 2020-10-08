Beyaz Show başlayacak mı? Beyaz Show ne zaman başlıyor? 2020 Beyaz Show başlama tarihi nedir? Beyaz Show bitti mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz Show başlayacak mı? Beyaz Show ne zaman başlıyor? 2020 Beyaz Show başlama tarihi nedir? Beyaz Show bitti mi?

08.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:13
Beyaz Show başlayacak mı? Beyaz Show ne zaman başlıyor? 2020 Beyaz Show başlama tarihi nedir? Beyaz Show bitti mi?

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Cuma geceleri Kanal D'de ekranlarında yer alan talk-show programıdır. Merakla beklenen Beyaz Show ne zaman başlayacak?

6 Aralık 1996 tarihinde Kanal D'de yayımlanlanmaya başlayan Beyaz Show uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Peki, Beyaz Show başlayacak mı? Beyaz Show tamamen bitti mi?

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Herkes Beyaz Show'un başlamasını beklerken talk-show sunucusu Beyazıt Öztürk konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. omedyen Beyazıt Öztürk ile oyuncu İbrahim Büyükak, bir dönem Reha Muhtar'ın sunduğu 'Pişti' programıyla bir araya geliyor.

Beyaz Show başlayacak mı? Beyaz Show ne zaman başlıyor? 2020 Beyaz Show başlama tarihi nedir? Beyaz Show bitti mi?

BEYAZ SHOW BİTTİ Mİ?

Uzun süredir ekranlarda yer almayan ve bittiği konuşulan Beyaz Show için açıklama Beyazıt Öztürk'ten geldi. Yeni programa başlayacak olan başarılı sunucu Beyaz Show'un uzun süre ekranlarda yer almayacağının sinyallerini verdi.

Beyaz Show başlayacak mı? Beyaz Show ne zaman başlıyor? 2020 Beyaz Show başlama tarihi nedir? Beyaz Show bitti mi?

İlgili Haberler

İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show 2020 hangi kanalda? İbo Show konukları
İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show 2020 hangi kanalda? İbo Show konukları
İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?
İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?
Pelin Akil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, burcu ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Pelin Akil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, burcu ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Özer Acun Ilıcalı Bergüzar Korel Erdal Beşikçioğlu
Spor Samatta Can Bartu Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ekim Milli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaz Show başlayacak mı? Beyaz Show ne zaman başlıyor? 2020 Beyaz Show başlama tarihi nedir? Beyaz Show bitti mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 11:13:23. #1.15#
title