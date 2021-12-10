Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Ruslar, yanlış bilgi sağlama yollarıyla tanınırlar

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında Biden-Putin, Biden-Zelenskiy görüşmelerini ve Rusya'nın sınırdaki faaliyetlerini değerlendirdi. Psaki, "Ruslar, dünya çapında yanlış bilgi sağlama yollarıyla da tanındıkları için, retorik gerilim yaratmalarıyla bilinirler" dedi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, Rusya'nın sınırlarındaki askeri faaliyetlerini 'saldırgan' olarak nitelendirdi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede ifade ettiği, 'olası saldırı durumunda' alınacak ekonomik yaptırım kararlarını ve önlemleri hatırlattı. Psaki, "Ruslar, dünya çapında yanlış bilgi sağlama yollarıyla da tanındıkları için, retorik gerilim yaratmalarıyla bilinirler. Buradaki saldırganlığın Rus tarafında olduğunu biliyoruz. Askeri yığınak da Rus tarafında" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise NATO'nun Rus sınırlarına doğru genişlediğini belirterek, bunun devam etmemesi gerektiği konusunda Biden'dan garanti istemişti.