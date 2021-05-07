Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den gelecek yıl istifa edebileceği sinyali
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den gelecek yıl istifa edebileceği sinyali

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den gelecek yıl istifa edebileceği sinyali
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, katıldığı bir programda gelecek yıl görevinden ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, katıldığı bir programda gelecek yıl görevinden ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla Beyaz Saray sözcülüğü görevine başlayan Psaki, CNN'in bir "podcast"ine katıldı.

Psaki, "Bundan bir yıl kadar sonra benim görevimde başka biri olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Biden'dan önceki başkanların da sık sık basın sözcüsü değiştirdiğine işaret eden Psaki, bu görevi başkalarına devretmenin olağan olduğunu belirtti.

Psaki, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevini üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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