Beyaz Saray'ın ardından Pentagon'da da koronavirüs alarmı! Üst düzey komutanlar bir bir karantinaya giriyor

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey yetkilerde koronavirüs tespit edilmesinin ardından Pentagon alarma geçti. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve birkaç kuvvet komutanı, orduda artan koronavirüs vakalarının ardından kendilerini karantinaya aldı. Öte yandan Beyaz Saray'da da koronavirüs vaka sayısı hızla artış gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey isimlerde koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) alarma geçti. Amerikan basınına konuşan bir Pentagon yetkilisi, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in pazartesi günü Kovid-19'a yakalandığının açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin ve birkaç kuvvet komutanının daha kendilerini karantinaya aldığını duyurdu.

Yetkili, Orgeneral Milley'nin önlem olarak çalışmalarına evden devam ettiğini belirterek son testinin negatif çıktığını aktardı.

BEYAZ SARAY'DA DA VAKALAR ARTTI

1 Ekim Perşembe günü Trump'ın yakın danışmanı Hope Hicks'in testinin pozitif çıkmasının ardından Beyaz Saray'da vaka sayısı hızla artıyor. Trump'ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı (RNC) Ronna McDaniel ve Trump'ın kişisel asistanı Nick Luna'nın Kovid-19'a yakalandığı anlaşıldı. Kovid-19 testi "pozitif" çıkanlar kervanına bu sabah Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany katıldı. McEnany, Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını, Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu. CNN, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, McEnany'nin yardımcısı olarak görev yapan Chad Gilmartin ve Karoline Leavitt'in de testlerinin "pozitif" çıktığını yazdı.

ETKİNLİKTEN SONRA KORONAVİRÜS KRİZİ

Bu arada, Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adaylığına Amy Barrett'i gösterdiği ve 26 Eylül Cumartesi Beyaz Saray bahçesinde yapılan etkinliğe katılan birçok isimde de Kovid-19 tespit edildi. Trump'ın eski danışmanlarından Kelyanne Conway, New Jersey eski Valisi Chris Christie, Utah Senatörü Mike Lee ve Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Beyaz Saray'daki etkinliğe katılan ve Kovid-19 testi "pozitif" çıkan üst düzey isimler oldu. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de 3 gazeteci ve 1 Beyaz Saray görevlisinin de Kovid-19'a yakalandığını belirtirken, bu kişilerin kimliğini açıklamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı