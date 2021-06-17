Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi
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Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi

Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray muhabirleri ile bir telefon brifingi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Biden görüşmesinde de bulunan Sullivan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Biden ve Erdoğan görüşmesinde S-400 konusu gündeme geldi. Bu konuda bir çözüme varılamadı ancak diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan söz konusu görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çıkma sürecinde Kabil Uluslararası Havalimanı konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi, Biden da kendilerine destek taahhüdü verdi." ifadesini kullandı.

İki liderin de ekiplerini nihai plan konusunda çalışılması için görevlendirdiğinin altını çizen Sullivan, "Türkiye'nin (Kabil) Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenliğinin sağlanmasında öncü rol oynaması konusunda mutabakata varıldı. Şimdi bunu nasıl uygulayacağımız konusunda çalışıyoruz." dedi.

"Türklerin bu rolün altından kalkabileceğine güveniyoruz"

Sullivan, Taliban'ın Kabil çevresindeki diplomatik ve güvenlik alanlarına saldırma ihtimaline karşı duyulan endişeleri ciddiye aldıklarını belirtti.

Türkiye ile Kabil Havalimanı konusunda çalışmaktan dolayı iyi hislere sahip olduğunu belirten Sullivan, "Türklerin bu rolün altından kalkabileceğine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, 14 Haziran Pazartesi günü Brüksel'de bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden'ın bu sürece destek vereceğini...
Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden'ın bu sürece destek vereceğini...
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı

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Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi - Haberler
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