Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray doktoru, "Trump'ın corona virüsü testi yaptırmasına ya da karantina altına alınmasına ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta sonunda koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öne sürülen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile Mar-a-Lago'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

"ÇOK KISA BİR SÜRE İLETİŞİMDE KALDILAR"

Beyaz Saray'ın doktoru Dr. Sean P. Conley,Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Trumo geçen hafta Brezilya'nın İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'in de arasında bulunduğu bir grup ile birlikteydi. Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi. Kendisi Başkan Trump'la çok kısa bir süre iletişimde kaldı" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜK RİSK VARDI"

Conley ayrıca aynı yemekteki bir diğer misafirde de Covid-19 semptomlarının tespit edildiğini söyledi. Conley, "İkisiyle de etkileşim azdı ve dolayısıyla düşük risk vardı. Dolayısıyla başkanın evde karantina altına alınması gibi bir ihtiyaç yok. Başkan'ın ilk hasta ile etkileşimi çok düşüktü, fotoğraf çekildiler ve el sıkıştılar ve ikincisiyle daha fazla vakit geçirse de semptomlardan önceydi" dedi.