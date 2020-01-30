Beyaz Saray'dan John Bolton'ın yeni kitabına engelleme; gizli bilgileri ifşa ediyor
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Beyaz Saray'dan John Bolton'ın yeni kitabına engelleme; gizli bilgileri ifşa ediyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın avukatına gönderdiği mektupta, Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabının "önemli gizli bilgiler" içerdiğini ve bu bilgiler silinmedikçe kitabın yayımlanamayacağını belirti

30.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:18
Beyaz Saray'dan John Bolton'ın yeni kitabına engelleme; gizli bilgileri ifşa ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı 'ın avukatına gönderdiği mektupta, Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabının "önemli gizli bilgiler" içerdiğini ve bu bilgiler silinmedikçe kitabın yayımlanamayacağını belirtti


Cumhuriyetçi Parti'nin şahin isimlerinden John Bolton'ın yazdığı ve mart ayında yayımlamayı planladığı kitap tartışma konusu olmaya devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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