Beyaz Saray'dan John Bolton'ın yeni kitabına engelleme; gizli bilgileri ifşa ediyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın avukatına gönderdiği mektupta, Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabının "önemli gizli bilgiler" içerdiğini ve bu bilgiler silinmedikçe kitabın yayımlanamayacağını belirti
Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın avukatına gönderdiği mektupta, Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabının "önemli gizli bilgiler" içerdiğini ve bu bilgiler silinmedikçe kitabın yayımlanamayacağını belirtti
Cumhuriyetçi Parti'nin şahin isimlerinden John Bolton'ın yazdığı ve mart ayında yayımlamayı planladığı kitap tartışma konusu olmaya devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle