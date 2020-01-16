Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı.

16.01.2020 03:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 03:56
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ve Suriye'deki son durumun yanı sıra 'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "İki lider Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu, İran'daki protestolar ve İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konularını ele aldılar." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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